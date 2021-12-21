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    • Yaşam
    • 21.12.2021 14:29
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    • 21.12.2021 14:29
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    8 yıllık eşinden boşandı! Adliye önünde görülmemiş kutlama

    Kayseri'de bir kişi, 8 yıllık eşinden boşanmasını sevinçle karşıladı, adliye önünde oynayarak kutlama yaptı. Bu sırada adliyeye gelen bir vatandaş, oynadığını gördüğü Murat A'ya "Doların etkisi mi reis?" diye seslendi. Murat A. da "Aynen ağabey" diye gülerek karşılık verdi.

    AA
    Dolar sandılar boşanma çıktı

    Elektrik teknisyeni Murat A. (32), 3 yıl önce mahkemeye başvuran ve bu süreçte barışmaları nedeniyle birkaç kez davayı geri çekip, sonrasında tekrar dava açan 2 çocuğunun annesi B.A'dan boşandı.

    Kayseri 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması boşanmayla sonuçlanınca taraflardan Murat A. adliye önünde cep telefonundan açtığı müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

    Murat A, AA muhabirine, boşanma kararına sevindiği için oynadığını söyledi.

    Geçim sıkıntısından dolayı eşiyle zaman zaman tartıştığını anlatan Murat A, "Kurtulduğuma sevinerek oynuyorum. Mutluyum, çünkü artık uğraşmayacağım, kafam ağrımayacak. Ondan dolayı sevinçliyim." diye konuştu.

    Bu sırada adliyeye gelen bir vatandaş, oynadığını gördüğü Murat A'ya "Doların etkisi mi reis?" diye seslendi. Murat A. da "Aynen ağabey" diye gülerek karşılık verdi.

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