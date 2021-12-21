Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç kendini savundu: Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti ben zaten bittim

Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık Emre Toprak'ın yargılanmasına devam edildi Ankara Altındağ'da, annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak, akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşıyla alkol alırken gördü.
Odasına giden genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyuna başladı. Saat 02.00 sıralarında annesinin odasından sesler duyan Emre Toprak, odanın anahtar deliğinden baktı. Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı. Gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y., iddiaya göre mutfağa doğru koşarak bıçak aldı. Enis Y.'nin elindeki bıçağı alan Emre, adamı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Emre Toprak, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor. Mahkemede ifade veren, Enis Y., Emre Toprak hakkındaki şikayetinden vazgeçerek, kendisini Oğuz K.'nın bıçakladığını anlattı. Mahkemenin Haziran ayında duruşmada tanık olarak dinlenen Emre Toprak'ın arkadaşı Oğuz K. Enis Y.'nin ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.