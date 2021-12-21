Annesinin sevgilisini bıçaklayan genç kendini savundu: Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti ben zaten bittim

"BEN ZATEN BİTTİM"

Emre Toprak ise olayda öldürme kastının olmadığını ve artık kendilerine karşı bir öfkesinin olmadığını belirterek şöyle konuştu "Enis Y.'de olaydan dolayı pişman oldu ve şikayetini geri çekti. Kendisi annemle mutlu, benim kendilerine karşı hiç bir nefretim yok. Ben 8 kere içeride nöbet geçirdim. Kurum reviri bana ilaçlarını içsende, içmesende öleceksin diyor. Bu durum bana psiklojik baskı yapıyor. Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti ben gidemedim. Ben zaten bittim, ya bana cezamı verin ya da tahliye edin"