Trafikte savcıya saldıran magandalar için istenen ceza belli oldu: Ne olursan ol öldürürüz seni!

İstanbul Maltepe'de aracıyla seyir halinde olan savcı, iddiaya göre başka bir aracın arkadan kendisine çarptığını farkedince durmak zorunda kaldı. Savcı, aracından inip arabasındaki hasara bakmasına fırsat kalmadan diğer araçtaki Suat A. isimli şoförün saldırısına uğradı. Attığı yumrukla savcının burnunu kıran saldırgan, savcının arbede esnasında mesleğini söylemesiyle birlikte korku ve panik yaşayarak kaçtı.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YOL VERME KAVGASINDA SAVCIYA SALDIRI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 12 Aralık tarihinde şüpheli Suat A.'nın aracının müştekinin aracının aynasına çarptığı, ardından şüpheli Suat A. ve Çetin A.'nın müştekinin aracına gelerek müştekinin şoför camını açmasıyla Suat A.'nın 'Bana yol verecektin' diye bağırdığı aktarıldı.
'NE OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'
Müştekinin aracına çarpanın kendisi olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat S.'nın müştekiye saldırıp darp ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şüphelilerin aracı tekmeleyerek zarar verdikleri, müştekinin savcı olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat A.'nın 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediği ve şüphelilerin müştekinin araçtan çıkmasına izin vermeyerek darp etmeye devam ettikleri kaydedildi.