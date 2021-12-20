İzmir'deki kaçak kazıdan 2 bin yıllık mozaik çıktı: Roma villasının kalıntıları görüntülendi!





"SİVİL MİMARLIK ALANINA İLİŞKİN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR"

Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan alanın bir Roma villası olduğunu belirten Keser, "Bizim açımızdan buradaki önemli kısım, bölgenin sivil mimarlık alnına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor olması. Burada iki katlı bir villa söz konusu. Bir avluya sahip ve avlu etrafında odaların olması gerekiyor. Alt katta mutfak, salon, yemek odası ve diğer odalar, üst katta da yatak odası ve benzeri odaların olması gerekiyor. Yaşam, tamamen avlu etrafında dönüyor. Dışa açılan pencereleri yok. Işığı, güneşi ve suyu toplayıp bütün yaşam gereçlerini burada sağlıyorlar. Tabanda çok güzel bir mozaik var.