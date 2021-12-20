Öğretmenden veliye akılalmaz tehdit: Yeğenlerimi üstüne salacağım!



SANA NELER EDECEĞİM, YEĞENLERİMİ ÜSTÜNE SALACAĞIM'

Geçtiğimiz Ekim ayında 94 bin lirasını telefonla arayarak isteyen Öztürk, sınıf öğretmeninin 'Sana neler edeceğim, yeğenlerimi üstüne salacağım' tehditleriyle ve ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Neşe Öztürk, dilekçesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği sınıf öğretmeni İ.E.'den şikayetçi olduğunu vurguladı.

VAAD EDİLEN PARAYI İSTEYİNCE ÖĞRETMENİN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Neşe Öztürk, suç duyurusunda bulunmasının ardından konuştu. Birkaç veli arkadaşından duyup öğretmen İ.E.'ye 2 yıl önce 27 bin lira para verdiğini söyleyen şikayetçi Öztürk, "Bunun neticesinde bana geçen senenin Ocak ayında '94 bin liranız oldu' dedi ama şu an bana 94 bin lira olarak değil, 45 bin lira olarak geri dönüş yapabileceğini söyledi. Ben de bunun karşılığında kendisine 'Siz neden bana 45 bin TL veriyorsunuz, siz bana faizli olarak vereceğinizi söylememiş miydiniz' dedim. Bunun karşılığında bana ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'Yeğenlerimi üzerine salarım, seni mahvedeceğim, seni süründüreceğim' gibi söylemlerde bulundu bana" şeklinde konuştu.