Çorap satma bahanesiyle 1 saatte 2 bin 300 lira topladılar





TOPLADIKLARI PARAYA EL KONULDU, HER BİRİNE PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler bayanların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.