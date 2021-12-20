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    • Yaşam
    • 20.12.2021 11:35
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    • 20.12.2021 11:35
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    Çorap satma bahanesiyle 1 saatte 2 bin 300 lira topladılar

    Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 bayanın, vatandaşların duyguları sömürerek çorap satma bahanesi ile 1 saat içerisinde 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı. Bayanların kendilerini son model ticari araçla Bilecik'e getiren şahsa topladıkları paradan komisyon verdikleri ortaya çıktı.

    Lüks araçlı dilenciler! 1 saatte 2 bin lira...

    Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan gelen ve kent merkezinde çok sayıda bayanın 'İhtiyacımız var, çocuklar evde aç' diyerek çorap satma bahanesiyle dilendiği ihbarını aldı. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde hemen kentte dağılan zabıta ekipleri 8 bayanı sırtlarındaki içi çorap dolu bohçalarla birlikte yakaladı.



    TOPLADIKLARI PARAYA EL KONULDU, HER BİRİNE PARA CEZASI KESİLDİ
    Ekipler bayanların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.



    YÜZDE 30 KOMİSYON ALIYORMUŞ
    Çoğu akraba olduğu iddia eden bayanları, 06 FL 3297 plakalı son model ticari araç ile kentte getiren ve topladıkları paradan yüzde 30 komisyon alan araç sahibi Kadir D., bayanların çorap sattığı söyledi.

    Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'a bir bayan nasıl çalıştıklarını anlatırken, şahsın oturduğu yerden toplanan paradan yüzde 30 komisyon aldığı ortaya çıktı.
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    Haberler Yaşam Çorap satma bahanesiyle 1 saatte 2 bin 300 lira topladılar
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