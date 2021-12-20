Mete Gazoz'un "marka" kavgası! 5 günle kaçırdılar

İPTALİNİ İSTEYECEĞİZ

Hürriyet'in haberine göre Mete Gazoz adına marka ve patent başvurularını yapan Etkin Patent Marka şirketi ise "Yapılan tescil işlemi için itirazda bulunacağız" açıklaması yaptı. Görüşlerini almak üzere aradığımız Ömer Çetin'e ise ulaşılamadı.

OKÇULUK ÜRÜNLERİ İÇİN MARKA TESCİLİ YAPILDI

Öte yandan 'Mete Gazoz' adına ailesinin ilk başvurusu ise 2016 yılına ait. Yine anne Meral Gazoz'un 27 Eylül 2016'da yaptığı başvuru 13 Şubat 2017'da sonuçlandı. Söz konusu başvuruyla, daha çok okçuluk alanı ile ilgili bir dizi ürün için 'Mete Gazoz' markası tescillendi.

'KABUL EDİLMESİ KUSURLU'

Marka hukuku uzmanı Av. Ufuk Sezekkaplan ise TPE'nin yapılan başvuruyu kabul etmesine ilişkin, "Burada başvurunun kabul edilmesini kusurlu buluyorum. Çünkü, Mete Gazoz, kamuya mal olmuş bir isim. Herkes tarafından bilinen sevilen kişilerin isimlerinin metalaştırılması doğru değil. Kurumun temel görevi aynı zamanda, bu neviden durumlara engel olmak. Bana göre, TPE'nin bunu reddetmesi gerekirdi. Çünkü halkın ortak paydada gururlandığı biri... Örneğin benim, Naim Süleymanoğlu adını, adıma tescil ettirememem gerekir" ifadelerini kullandı.