Bakırköy’de gece yarısı akılalmaz kaza! Virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu



EKİPLER ARAÇTAN ÇIKARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatih Günay'ı kısa bir çalışmanın ardından araçtan çıkardı.