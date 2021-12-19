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    • Yaşam
    • 20.12.2021 06:20
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    • 20.12.2021 06:20
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    Bakırköy’de gece yarısı akılalmaz kaza! Virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu

    İstanbul Yeşilköy Havuzlu Kavşak’ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu. Direkte asılı kalan araçta bir kişi yaralandı.

    İHA
    Gece yarısı akılalmaz kaza! Polis bile şaşırdı

    Kaza, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Günay'ın kontrolündeki 34 CYP 926 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca, otomobil önce refüje çarptı ardından ise yön tabelasının direğine uçtu.


    EKİPLER ARAÇTAN ÇIKARDI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatih Günay'ı kısa bir çalışmanın ardından araçtan çıkardı.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


        OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
        Kaza sonrası büyük hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Bakırköy’de gece yarısı akılalmaz kaza! Virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu
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