Son dakika: Sahte içki kabusu sürmeye devam ediyor! 'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra öldü

Yine geri gönderdiler. Saat 13.00 sırasında 'Ölüyorum ben' dedi. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak Kovid-19 sandı. Hemşire, Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'Alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor, gözlerinin kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi.