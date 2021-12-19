Son dakika: Sahte içki kabusu sürmeye devam ediyor! 'Niye ışıkları kapattınız' dedikten sonra öldü

Son dakika haberi...Kocaeli'nde taksicilik yapan Salih Civan (36) İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Civan'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Civan'ın cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.