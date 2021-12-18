Gönüllerin şehri Konya beyaza bürününce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı





Arkadaşları ile seyir tepesine gelen Mehmet Günay, "Açıkçası bu kar yağışını uzun süredir bekliyorduk. Karın yağışını da görünce Akyokuş'a izlemeye geldik. Şuanda kar yağıyor. Güzel oldu bizim için de" ifadelerini kullanırken, diğer sokaktaki vatandaşlar da kar yağışının mutluluğunu dile getirdi.

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