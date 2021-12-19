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    • Yaşam
    • 19.12.2021 13:21
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    • 19.12.2021 13:29
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    Kırıkkale'de soba faciası: 5 kişi zehirlendi!

    Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.

    Kırıkkale’de soba faciası: 5 kişi zehirlendi!

    Karakeçili'de bir ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi... Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Rabia (28), Zahide Nur (8) ve Aybüke Zümra Tosun (4), ambulanslarla kaldırıldıkları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Sobadan sızan gaz 7 kişiyi hastanelik etti

    Bahşılı ilçesi Büyük Sarıkaya köyünde de sobandan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Naile Günateş ve Ayşegül Karakoç (26), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan 5 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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