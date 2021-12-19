İstanbul'da ilginç olay! Aracına "Çok acemiyim" yazan kadın sürücü kaza yaptı

Sultangazi'de, otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sultangazi'de bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı.