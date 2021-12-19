Kebapçıya gelenler mezar taşı sanıp irkiliyor! Eyüpsultan'daki namazgah taşının hikayesi bilinmiyor

Kebapçının bahçesindeki namazgah taşını görenler ise bu duruma şaşırıyor. Zamanında kıbleyi bulmak aynı zamanda namaz kılmak için kullanılan namazgaha ait kıble taşı bazı müşteriler tarafından mezar taşı zannediliyor. Kıble taşının üst kısmı ise kırılmış halde. Üst parçasının nerede olduğu kim tarafından kırıldığı ya da ne zamandır kırık olduğuysa bilinmiyor.