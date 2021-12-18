200 metelik uçuruma yuvarlanan cipten oğlunun çıkarılışını ağlayarak takip etti

HALATLA ÇEKİLEREK KURTARILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede çalışma başlatan kurtarma ekipleri ise dağlık ve çalılık uçurumda 2 gence ulaşmak için arama yaptı.