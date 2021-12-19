Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan sporda yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan Dr. Leyla Gonca Turan, spor yapmak için spor salonuna gitti. Burada çalıştığı sırada aniden fenalaşan Turan, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Leyla Gonca Turan, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

FACİAYA KIL PAYI

İzmir Kınık'ta dün akşam saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında kısmi göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 22 işçi, bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

CANINA KIYMIŞ

Ankara'da Sema Esen ve Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Bir arazide ölü bulunan Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

NEFİSE MÜDAFA

Manken Nefise Karatay, masaj yaptırmak için İstanbul'da bir salona gitti. Sıra yüzünden kavga etti. Çıplakken odasına girildiğini belirtti.

KIZI İÇİN CAN VERDİ

Antalya'daki kır düğününde 15 metrelik çam ağacı davetlilerin üzerine devrildi. Mimar Mustafa Ölmez, üstüne kapanarak kızı Beliz'in zarar görmesini engelledi. Fakat kendisi can verdi. Tedbir almayan işletmecinin 6 yıl hapsi istendi.

SAHTE ARAMA EMRİYLE KELEPÇEYLE AVUKATI SOYDULAR

Pendik'te çete, sahte arama emri çıkardı. Avukat Ferah İ'nin evini bastı. 600 bin TL ile 47 Cumhuriyet altınını çalıp kaçtı. Hepsi kıskıvrak yakalandı.

EURO BE VIDAL

Inter'den 7 milyon euro alan Arturo Vidal, mütevazi yaşam tarzıyla şaşırtıyor. İdmana 2 bin euro'luk Fiat Panda'yla gidiyor.

ŞAŞKIN YARALI

Erzurum'da Suat adlı kişi, gece yarısı polisi aradı. "Birini yaraladım" diyerek ekip çağırdı. Kendini bıçakladığı anlaşıldı.

BURUN FARKIYLA HAYAT

İzmir'de yaşayan Pınar Dimdik (39), 1.5 ay önce yüzünde uyuşma, baş ağrısı ve görme sorunu şikayetiyle hastaneye gitti. Beynin alt kısmında bulunan hipofiz bezinde kitle tespit edildi. Hemen ameliyata alınmasına karar verildi. Burun deliklerinden kamerayla girilerek tümör temizlendi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Opr. Dr. İsmail Ertan Sevin, "Ameliyat kafatası açılmadan tamamlandı. Komplikasyon ve yan etki riski diğer açık ameliyata göre son derece az" dedi.

ÇOK AÇAYİP

Gümüşhane'de çiftçi Ömer Faruk Soydaş (57), çay tutkusuna dur diyemedi! Bir oturuşta 100 bardak çay içtiğini söyledi! Günde aralıksız 7.5 saat çay içebildiğini belirten Soydaş, "Çayı sadece kıtlama şeker kullanarak içiyorum. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim" dedi.

CANINA KIYDI

Antalya Serik'te Mustafa Gaffar, 14 Kasım günü dini nikahlı eşi Beyza Nur Erol'la tartıştı! 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'nun da başına tokat attı. Olay sonrası rahatsızlanan Elif Ada, hastaneye kaldırıldı. Başında ve alnında darp izleri bulunan, nefes alamayan bebek kurtarılamadı. Tutuklanan cani baba, dün sabah koğuşunda canına kıydı. Cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

17 BİN 644 YENİ VAKA

Türkiye'de dün 342 bin 183 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 17 bin 644 kişiye tanı konuldu. 191 kişi hayatını kaybetti. 25 bin 568 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak" dedi.

SÜRÜ KAZASI

Hakkari'de karayolundan geçen sürüye minibüs çarptı. 19 koyun telef oldu, çoban yaralandı.

105 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 104 milyon 949 bin 719 lira devretti. 5 bilenler 179 bin 983'er, 4 bilenler bin 692'şer, 3 bilenler 111'er, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.