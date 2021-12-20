Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı





Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.