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    • Yaşam
    • 20.12.2021 08:55
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    • 20.12.2021 09:01
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    Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı

    Son dakika haberi... Başkent Ankara'da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.

    Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in ölümünde flaş gelişme

    Son dakika haberi... Tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Onur Alp Eker ve dedesi bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardıkları sırada koyun dağlık alan kaçtı.



    Onur Alp Eker kaçan koyunun peşinden giderken kayboldu. Eker'in ailesinin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince polis ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından yapılan 3 günlük arama çalışması sonucunda Eker'in cansız bedeni bir dere yatağının kenarında bulundu.



    ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.



        Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.



        TAKİPSİZLİK VERİLDİ
        Sabah'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.

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        Hasta annem var videoyu izlemesin istedim
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