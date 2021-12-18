Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.12.2021 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2021 10:42
    ABONE OL

    Uludağ yolu çarpışan otolara döndü! Yollar buz pistine döndü

    Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkan yollar kar yağışıyla beraber çarpışan otolara döndü. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

    Uludağ yolu çarpışan otolara döndü! Yollar buz pistine döndü

    Yoğun kar yağışı altında kalan Uludağ'a yolu zincirsiz ve yas lastikleri ile çıkmayan sürücülerin kazalarıyla doldu.

    Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu.

    Çekicilerin çıkarttığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.



        Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
        Haberler Yaşam Uludağ yolu çarpışan otolara döndü! Yollar buz pistine döndü
            SON DAKİKA