Kafeteryada dehşet anları kamerada! Park yeri yüzünden kurşun yağdırdı

Sinan Y., kafeteryada gördüğü Barış T.'nin üzerine yürümeye başladı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Y. silahını çekerek Barış T.'nin kafeteryadaki müşterilerin gözü önünde kurşun yağdırdı. Olayın ardından kolundan ve bacaklarından 3 kurşunla yaralanan genç, sekerek kafeteryadan çıktıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.
GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Barış T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.