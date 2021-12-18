Kafeteryada dehşet anları kamerada! Park yeri yüzünden kurşun yağdırdı





SALDIRGAN BABASININ EVİNDE YAKALANDI

İncelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Şahsı evinde bulamayan polis ekipleri bunun üzerine babasının evini kontrol etti. Sinan Y. burada olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Sinan Y. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı Barış T.'nin ise "kasten yaralama" suçundan emniyette 2 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.