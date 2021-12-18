Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın: 38 kişiye toplam 50 bin 768 lira ceza kesildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da yaptıkları çalışmalarda 14 Aralık Salı günü 100. Yıl Mahallesi'nde dernek görünümlü bir iş yerinde denetim yaptı.
ÇOK SAYIDA TOMBALA TOPU VE PULU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, iş yeri içerisinde 38 kişinin tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıklarını tespit etti. Bina içinde yapılan arama sonucu 3 adet televizyon, 1 adet fanus, 2 adet kamera, çok sayıda tombala topu ve pulu ele geçirildi.
MÜHÜR KIRILIP YENİDEN KUMAR OYNANMAYA BAŞLANMIŞ
Yapılan araştırmalarda, iş yerinin aynı suçtan 11 Temmuz 2021 tarihinde mühürlendiği ve 13 Aralık'ta mühür bozmak suretiyle iş yerinin yeniden kumar oynanması için faal hale getirildiği ortaya çıktı.