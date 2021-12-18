Bağcılar'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın: 38 kişiye toplam 50 bin 768 lira ceza kesildi!



ÇOK SAYIDA TOMBALA TOPU VE PULU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, iş yeri içerisinde 38 kişinin tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıklarını tespit etti. Bina içinde yapılan arama sonucu 3 adet televizyon, 1 adet fanus, 2 adet kamera, çok sayıda tombala topu ve pulu ele geçirildi.