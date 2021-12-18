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    Mersin'de mucize doğum! Aslıhan Kayık Entübeyken doğum yaptı

    Koronavirüsün en çok etkilediği kesimlerden bir taneside hamileler oldu. Mersin'de mucize şekilde gerçekleşen olayda, Aslıhan Kayık, COVİD-19’a yakalandı. Entübeyken doğum yaptı. Oğlunu 61 gün sonra kucağına aldı...

    Hayat mucizelere gebe

    Coronavirüs, en çok hamileleri etkiledi. Mersin'de yaşayan Aslıhan Kayık da onlardan biriydi. 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Kayık, 7 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca, önce yoğun bakıma alındı ardından entübe edildi. Bu sırada oğlu Cansın, prematüre olarak 1 kilo 350 gram dünyaya geldi. O yoğun bakımda, bebeğiyse kuvözde yaşam savaşı verdi. Tedaviye olumlu yanıt veren Aslıhan Kayık hastalığı yendi.



    Oğlunu 25 gün sonra kuvözde görebildi. Dün de doğumdan tam 61 gün sonra Cansın'ı kucağına alarak doyasıya koklayabildi. Duygularını şöyle özetledi: İlk buluşmamızda oğlum kuvözdeydi. Dokunamamıştım, sadece sesimi duyurabilmiştim. Hastaneye yattıktan sonra, 'Keşke aşı vurulsaymışım' dedim. Bir bebeğin annesiz büyümesinin riske edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.

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