Mersin'de mucize doğum! Aslıhan Kayık Entübeyken doğum yaptı

Coronavirüs, en çok hamileleri etkiledi. Mersin'de yaşayan Aslıhan Kayık da onlardan biriydi. 1 çocuk annesi 33 yaşındaki Kayık, 7 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca, önce yoğun bakıma alındı ardından entübe edildi. Bu sırada oğlu Cansın, prematüre olarak 1 kilo 350 gram dünyaya geldi. O yoğun bakımda, bebeğiyse kuvözde yaşam savaşı verdi. Tedaviye olumlu yanıt veren Aslıhan Kayık hastalığı yendi.