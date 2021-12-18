Çorum'da yüreklere işleyen olay! Yavru köpeğe araba çarpınca iyi olması için 170 kilometre yol gitti

Yüreklere işleyen olayın adresi, Çorum'un Osmancık İlçesi'ydi. Kaporta ve boya ustası Salih Açık, önceki gün Ateş isimli yavru köpeğe araba çarpınca panikledi. Hemen Çorum'daki belediye hayvan barınağına giderek yardım istedi. Ancak görevli veterinerin izinli olduğunu öğrendi. Bir an bile düşünmeden aracına atlayarak tam 170 kilometre yol kat etti. Samsun Atakum'a giderek Ateş'i tedavi ettirdi. Yapılan incelemede, talihsiz hayvanın kalça ve bacaklarında kırık olduğu belirlendi.
EVİNDE MİSAFİR ETTİ
Amelıyatla bacağına platin takılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Salih Açık, "Ateş 5 gün veteriner kliniğinde kaldı. Sonra alıp evime getirdim. Tedavisini evde sürdürüyoruz. İnşallah yakında tamamen sağlığına kavuşacak. Yavru köpeği ölüme terk edemezdim, tedavisini yaptırarak vicdan azabından kurtuldum, gönlüm rahatladı. Bundan sonra Ateş'i ölene kadar yanımdan ayırmayacağım" dedi.