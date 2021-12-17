Terörist saldırısında kolu ve bacağını kaybeden İbrahim Yüzer'i aşkı hayata bağladı

Pençe- Şimşek Harekatı'nda görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, geçen nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti.

Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile dünya evine girdi. GATA'da 15'e yakın ameliyat geçirdi. Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniği'nde tedavisine devam edildi.

KOL DA TAKILACAK

Bu süreçte eşi Funda Yüzer, kendisine hep destek verdi. Sonunda bacağına protez takıldı. Düğünde eşinin yanında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalan Gazi Yüzer, aylar sonra ilk kez ayağa kalktı. Eşinin elini tutup birlikte yürümenin mutluluğunu yaşadı. İkinci aşamada protez kol da takılacak olan gazi, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

Gazi İbrahim Yüzer, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyerek, "Eşim Funda hep yanımdaydı. En büyük hayalim dışarıda eşimin elini tutarak gezmek. Eşimi evinden telli duvaklı gelin almak istiyorum" dedi.

Funda Yüzer, "Eşim vatanı için bir savaş verdi. Şimdi onun için savaşma sırası bizde. Onunla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıl Manisa'da düğünümüz olacak. Herkesi bu düğüne bekliyoruz" diye konuştu.