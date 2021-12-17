Son dakika: Sahte içki kabusu can almaya devam ediyor! Kurbanların sayısı da 35'e ulaştı

SABAH'ta yer alan habere göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden, Mustafa Pak, Erol Cengiz ve Özgür Türkmen'in önceki gün ölmesinin ardından, tedavi altındaki 7 kişiden Yunus Yurtseven de dün sabah yaşamını yitirdi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
MANAVGAT'TA 4'ÜNCÜ KURBAN
Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce ölen 3 kişinin ardından, entübe edilen 4 kişiden Ali Çalışkan da dün sabah öldü. Entübe haldeki E.Ö., E.T., H.S. de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Sahte içkileri üreten M.O. ise tutuklandı.