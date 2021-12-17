Son dakika: Sahte içki kabusu can almaya devam ediyor! Kurbanların sayısı da 35'e ulaştı

Erzincan'da önceki gün Hasan Başer'in (72) ölümünün ardından, dün de Aydın Güler (63) yaşamını yitirdi. K.B., Y.A. ve S.T.'nin tedavileri devam ederken, olayla ilgili Y.B. ve M.C. gözaltına alındı, 1 kişinin de aranıyor.