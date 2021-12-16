Ahlak bürodan gece yarısı baskını! Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yasa dışı kumar oynatan ve oynayan kişilere göz açtırmayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çamlık İş Adamları Derneği adı altında faaliyet gösteren dairede yasa dışı kumar oynandığına dair bilgi aldı.
3 katlı bir iş hanının 2. katında bulunan dernek merkezine başarılı bir operasyon gerçekleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarbazları suçüstü yakaladı. Kumar oynadıkları sırada bir anda polis ekiplerini karşılarında gören 14 kişi, şaşkına dönüp saklanacak yer aradı.
Kumar oynayanların teker teker kimliklerini alan ekipler, sorgulamalarını yaparak işlemleri başlattı. Dernek görünümlü kumarhanede yapılan aramda çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.