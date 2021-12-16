Ahlak bürodan gece yarısı baskını! Kumar oynadıkları dernek mühürlenince yanında yenisi açtılar

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler ise işlemleri için karakola götürüldü. Dernek görünümlü kumarhanede suçüstü yakalanan ve ekip otosuna bindirilecekleri sırada yüzlerini gizlemeye çalışan 14 kişiye, yaklaşık 40 bin TL idari para cezası uygulandı.