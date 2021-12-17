Sivas'ta Kangal köpeği Cesur'un henüz doğmamış yavruları için talep çok (Yaşam haberleri)

Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği Cesur'un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi. Yıllardır Kangal köpekleriyle iç içe yaşadığını ve Cesur'un soyunun en az 1980'li yıllara dayandığını dile getiren Özvatan, "Çok ünlü, koruma iç güdüsüyle yetişmiş, koyunların içinden gelmiş bir köpek. Dilindeki mühür, kafa yapısı, gözündeki sürmeler, ayakları ve sırtındaki sarımsı renk, her şeyi ile safkan Kangal köpeğinin bütün özelliklerini taşıyor. Cesur da çok özel bir dost O nedenle bu kadar ilgi var" dedi.

KIZGIN YAĞLI DEHŞET

Hatay'ın İskenderun ilçesinde R.E. (34) kıskançlık nedeniyle evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Ağır yaralanan G.Ç. hastanede tedaviye alınırken, R.E. ise yakalandı. Ç, "Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

TIPATIP YALAN

Ankara'da liseli Gamze Açar (17), 1 yıl önce iş görüşmesi için termal otele gitti. 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. 4'ü tutuklu 5 sanık yargılanmaya başladı. Önceki gün otelde çalışan bir kişi, "Kızı attık. Şimdi polisler gelir. Bizi götürürler" sesini duyduğunu söyledi. Dün ise dava dosyasına, Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Raporda kan ve doku örneklerinde tespit edilen maddelerin, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, toksik düzeyde olmadığı yer aldı. Toksik ve uyuşturucu maddelerin bulunmadığı açıklandı. Sanıklar, daha önce Açar'ın aşırı derecede alkol aldığını ve sonrasında uyuşturucu krizine girdiğini söylemişti.

DESTAN YAŞASIN

Diyarbakır'da Muhammed Destan Gür (10), 5 aylıkken annesini kaybetti. Doğuştan tek böbrekli olan çocuğun böbreğinde 4 yıl önce tümör çıktı. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Günde 4 kez diyalize giren ve böbrek nakli olması gereken Muhammed, "İyileşip okula gitmek istiyorum. Büyüyünce de polis olacağım" dedi.

DOĞAL HAYAT!

TOO Design, çevreci bir yat konsepti hazırladı. Yatın çatısına açılır kapanır güneş paneli yerleştirdi. VisionE adını taşıyan yatın açılır çatısının altında spa havuzu, açık hava yemek alanı ve salon ile büyük bir güneşlenme güvertesi yer alıyor. Çatının güneş panellerinden elde edilen enerji de depolanıyor. Hibrit sistemle yol alacak süper yatın bir diğer özelliği ise kamaralarının açılabilir balkonlara sahip olması...

OLMADI BE HOCAM

Samsun'daki Fatih Ortaokulu'nda görevli olan matematik öğretmeni Derya As Yüksel (36), yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele etti. Ancak dün verdiği savaşı kaybetti. 1 çocuk annesi genç öğretmen, hastanede vefat etti. Öğrencileri ve yakınları ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

MERAKLI HIRSIZ

Zonguldak Ereğli'de iki kişi, evin bahçesinden 'Madam' isimli Alman kurdu cinsi köpeği kaçırdı. Yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden Murat T. (41) tutuklandı. Oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Murat T.'nin ifadesi şaşkına çevirdi: Köpeklere meraklıyım. Kafesin kapağı kendiliğinden açılınca biz de köpeği aldık. Aracımıza bindirdik ve olay yerinden ayrıldık.

AZRA'NIN ÇENESİ BULUNDU

Antalya'da inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülüp parçalara ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), kayıp olan baş kısmına ait kemik parçalar bulundu. Yapılan DNA testinde çene kemiği parçalarının Azra'ya ait olduğu kesinleşti. Kemik parçaları, Azra'nın Osmaniye'deki mezarına gömülecek. Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK

SEYİS YUMRUK

Dünya ikincisi milli kick boksçu Faysal Sılıv, Bursa'da hem hipodromda seyislik yaparak geçimini sağlıyor. Hem yüksek lisansına devam ediyor. Hem de kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Jandarma Gücü sporcusu Sılıv, "Seçtiğim hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Zaten hayat cesur insanları sever, biz de en zor kısımlarını yaşıyoruz. İnsanın hedefi varsa hiçbir zorluk engel değildir" diyor.

TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ

İngiltere'de yüksek lisans yaparken tanıştığı Türk akademisyen Hamza Kandur ile evlenen Zeynep Jane Louise Kandur, Müslümanlığı seçti. 1992'de Türkiye'ye yerleşti. Şu anda KADEM Antalya İl Temsilciliği görevini yürüten Kandur, "Kadın ve aile konularında çözüm üretmek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Çok gelişmiş, birçok konuda Batı'dan çok ileride" dedi.

ROBOTİK MESAJ!

Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu'nda canlı oturum yapıldı. Megatron adlı sistem, yayına katıldı. "İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Biz yapay zekayı etik kılacak kadar akıllı değiliz. Silahlanmadan kaçınmanın en iyi yolu, bizim hiç olmamamız" deyince herkes şaşırdı.

SEZER CEZA SAHASINDA

Eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte kurşun yağdırdı. 1 kişinin ölümüne yol açtı. 33 yıl hapisle yargılanacak.

AMAN DOGKAT!

Tehlike arz eden köpeklere çip takılacak.

Uymayanlara 11 bin TL para cezası uygulanacak.

İSTANBUL'DA KAR VAR

İstanbul Valiliği, uyardı: Hava sıcaklığı 6 derece düşecek. Kentin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

SAHTE İÇKİ KATLİAMI

Yılbaşı öncesi sahte içki satışı adeta patladı. Çeşitli illerde zehirlenerek ölenlerin sayısı 35'e çıktı. 10 kişi komada...

VAKA SAYISI 18 BİN 100

Türkiye'de dün 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı. 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

92 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 92 milyon 239 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 148'er lira, 4 bilenler 569'ar lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.