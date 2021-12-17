Şerifa Çiçek nerede? Biri 3 aylık iki çocuğunu bırakıp kayıplara karıştı! 6 gündür haber alınamıyor

Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde oturan Mehmet Çiçek, 6 yıl önce evlendiği Şerifa Çiçek'ten, 12 Aralık'tan beri haber alamadığını söyledi. 4 yaşındaki kızı Esma'nın telefonla kendisini aramasıyla eşinin evde olmadığını anlayıp iş yerinden izin alarak eve giden Mehmet Çiçek, 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu belirtti. Eşinin cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi. Yaşadığı mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi.
"KIZIM ARADI, 'ANNE YOK' DEDİ"
Mehmet Çiçek, kaybolmadan önce öğle saatlerinde kendisini arayan eşinin 3 aylık oğulları Enes'in süt içmediğini söylediğini belirterek, "Uyandığında bir daha süt vermesini söyledim. Konuşmam bir dakika sürdü veya sürmedi. Saat 15.45 gibi küçük kızım beni aradı. Baba, 'anne yok' dedi. Ben de 'nasıl yok kızım?' dedim.
Ya namaz kılmaya gitmiştir diğer odaya ya da 3 aylık bebeği yanına almıştır diye düşündüm. Süt içmiyor diye korkup, hastaneye mi götürdü diye düşündüm. Ben de o telaşla kızıma beklemesini söyleyip iş yerinden izin alarak eve gittim.