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    • Yaşam
    • 17.12.2021 15:37
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    • 17.12.2021 15:37
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    TEM'de feci kaza! Karşıya geçmek isterken araç çarptı: 3 ağır yaralı

    Son dakika haberi... TEM'in Sultanbeyli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Feci kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile araç sürücüsü ağır yaralandı.

    TEM’de feci kaza! Karşıya geçmek isterken araç çarptı

    TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, otomobilin çarptığı iki kişi ile sürücü ağır yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen Cem Alper Tosun idaresindeki 34 DCD 481 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri bariyerleri aşarak otoyolun kenarındaki kanala düşerken, diğeri de yola savruldu. Bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü de ağır yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda oluşan trafik yoğunluğu, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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    Haberler Yaşam TEM'de feci kaza! Karşıya geçmek isterken araç çarptı: 3 ağır yaralı
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