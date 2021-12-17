Oğlunun düğününe gidemedi, sahte alkolden öldü





Hayatını kaybeden kadının arkadaşı Akgül Kılıç, "Memlekette oğlunun düğünü vardı. O da buradaydı. Ekmek parası için hepimiz buradayız. Yollar kapalı olunca düğüne de gidemedi.



Sahte alkol nedeniyle vefat etti. Sahte alkolü her yerde bulabiliyorsunuz. Onları yarım litrelik pet şişelere koyup satıyorlar. Bu çok yayılmış. Bir tek Avcılar, Esenyurt değil her tarafa yayılmış bu. Bizim Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan vatandaşları hafta sonları alkol alıyorlar. Bulmak hiç problem değil" ifadelerini kullandı.