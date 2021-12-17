İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! Kahvehane ve tekel bayi kurşunlandı

Olay dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde bir otomobilin içinden kıraathaneye 3 el, tekel bayiine de 28 el ateş açıldı.
Sabah iş yerini açmaya gelen esnaf, iş yerinin kurşunladığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis, iş yerinini kurşunlayan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
"28 EL ATEŞ ETMİŞLER, NEYDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
Tekel bayii sahibi Çetin Çelik, "Gazi Mahallesi'nde burada büfe işletiyorum. Gece saat 03.00 sıralarında beyaz bir otomobil iş yerimize ve karşı kıraathaneye 3 el bizim iş yerine 28 el ateş etmişler.