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    • Yaşam
    • 17.12.2021 17:40
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    • 17.12.2021 17:43
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    Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında sefer iptalleri

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Feribot seferlerine fırtına engeli

    Soğuk ve yağışlı hava Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerini vurdu.

    HANGİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU?
    Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

    Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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    Haberler Yaşam Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında sefer iptalleri
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