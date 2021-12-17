Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında sefer iptalleri

Soğuk ve yağışlı hava Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerini vurdu.

HANGİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.