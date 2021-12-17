Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Keezaltı ve Varsat bölgelerinde ormanlık alanlara attığı ortaya çıkmıştı. Yapılan aramalarda Azra'nın baş kısmı bulunamamıştı.
ÇENE KEMİĞİ PARÇALARI BULUNDU
Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'nın baş kısmını attığı Kepezaltı ormanlık alanda günlerce yapılan aramalarda baş kısmı bulunamamış. Cenaze eksik Osmaniye 'de toprağa verilmişti.