Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu



Sabah'ın haberine göre acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir

caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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