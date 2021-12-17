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    • Yaşam
    • 17.12.2021 08:52
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    • 17.12.2021 08:57
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    Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu

    Cinayet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu. Yapılan DNA testinde çene kemiği parçalarının Azra’ya ait olduğu kesinleşti. İşte Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine ilişkin ortaya çıkan son dakika bilgileri.

    DNA testinde çene kemiği parçalarının Azra’ya ait çıktı

    Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.



    Korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Keezaltı ve Varsat bölgelerinde ormanlık alanlara attığı ortaya çıkmıştı. Yapılan aramalarda Azra'nın baş kısmı bulunamamıştı.



    ÇENE KEMİĞİ PARÇALARI BULUNDU
    Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'nın baş kısmını attığı Kepezaltı ormanlık alanda günlerce yapılan aramalarda baş kısmı bulunamamış. Cenaze eksik Osmaniye 'de toprağa verilmişti.



        Geçtiğimiz günlerde Azra'nın baş kısmının atıldığı bölgede bulunan çene kemiği parçaları adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinde Azra'ya ait olduğu belirlendi.



        KEMİK PARÇALARI MEZARINA DEFNEDİLECEK
        Antalya Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.


        Sabah'ın haberine göre acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir
        caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz"         diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu
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