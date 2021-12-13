Antalya'da öldürülüp 13 parçaya bölünen Azra Gülendam Haytaoğlu hakkındaki duruşmada katil Mustafa Murat Ayhan'dan kan donduran ifadeler!
Antalya'da İletişimi Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülüp cesedi 13 parçaya ayrılmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştu olayda katil zanlısı Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Ayhan'ın ifadeleri ise kan dondurdu. Şikayetçi avukatlarının 'Başını nereye attın?', 'Başını keserken ne kadar kan aktı?', 'Neden küçük parçalara böldün?' sorularına sanık Ayhan, "Ölümün üzerinden 3 saat geçmişti. Bu nedenle başını keserken kan akmadı" dedi. Öte yandan sanık avukatının bir sorusu ise acılı baba Mustafa Haytaoğlu'nu çileden çıkardı.
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.