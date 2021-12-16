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    • Yaşam
    • 16.12.2021 18:52
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    • 16.12.2021 18:59
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    İstanbul'da sağanak yağmur! Üsküdar'da istinat duvarı çöktü 4 araç zarar gördü

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle felaketin eşiğinden dönüldü! Üsküdar'da bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü.

    DHA
    İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

    Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu.

    Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, "Büyük bir gürültü ile çökmüş.

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            Haberler Yaşam İstanbul'da sağanak yağmur! Üsküdar'da istinat duvarı çöktü 4 araç zarar gördü
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