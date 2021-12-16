'BEN BUGÜN ÇOK RAHAT UYUYACAĞIM'

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından anne Gülden Yozgatlı ile birlikte destek olmak için gelen kadın dernekleri üyeleri de büyük sevinç yaşadı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, bekledikleri sonucun çıktığını belirterek, "2,5 senedir savaşıyoruz. Bu kadar uzun sürmemeliydi ama buna da şükür. Biz istediğimizi aldık. Çok şükür. Normal şartlarda hiç düşünmezsiniz. Adım adım her şey o kadar belli. Ama ne olursa olsun bir 'Acabanız' oluyor.