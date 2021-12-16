Görülmemiş vahşet! Eski sözlüsünü dövdü cinsel saldırıda bulundu kızgın yağ döktü

Olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç. evdeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski nişanlısı R.E.'yi karşısında buldu. R.E., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu.
G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen R.E., olumsuz yanıt alınca bu kez de genç kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. R.E., bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.E.'yi gözaltına aldı. Saldırıyı genç kadının ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm.