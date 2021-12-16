Gamze Açar intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Otel çalışanı her şeyi itiraf etti

Ankara Kızılcahamam'da 17 yaşındaki Gamze Açar'ın 7 Kasım 2020'de iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada otelde çalışan Ö.E.'nin talimatla ifadesi alındı.

Ö.E., "Ben 7'nci katta, sanıklar 5'inci katta kalıyordu. Saat 08.00 sıralarında önce art arda 4 çığlık sesi duydum. 4'üncü çığlık sesi haykırır gibiydi. Pencereye çıktığımızda yerde yatan bir kadın bedeni gördük. Aşağıda açık olan pencereden erkek sesleri geldi.

POLİSER BİZİ ALIR

Birinci erkek sesi, 'Kızı attık, şimdi polisler gelir bizi götürürler' dedi. Başka şeyler de söyledi; ancak o an net duyduğum ve hatırladığım bu cümleydi.

İkinci erkek sesi ise, 'Saçmalama oğlum; Gökbay Bey bizi kurtarır. Başımız yanmaz, zaten dün geldi, odada ne olduğunu kimse bilmiyor' şeklindeydi. Arkasında pencere sert bir şekilde kapatıldı. O an şok yaşadım" ifadelerini kullandı. Tanık Ö.E, mahkeme dosyasına giren beyanında, soruşturma aşamasında tanıklık yapmaması için tehdit edildiğini, tehdit eden kişiyi polis merkezine bildirdiğini; ancak işlem yapılıp yapılmadığını bilmediğini de belirtti. Ö.E. ayrıca sanıklardan Emre Eker'i cesedin başında gördüğünü belirtti.