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    • Yaşam
    • 15.12.2021 22:27
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    • 15.12.2021 23:02
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    İstanbul'da beklenen kar yağdı!

    Son dakika haberleri... İstanbul’da beklenen kar yağdı. Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. İşte kar yağışından görüntüler ve 5 günlük hava durumu...

    İstanbul’da kar yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağdı.

    İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

    ETKİSİNİ ARTIRACAK
    Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

    HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Türkiye genelinde havalar soğurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu da paylaştı.

    16 ARALIK PERŞEME HAVA DURUMU

    17 ARALIK CUMA HAVA DURUMU
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        Haberler Yaşam İstanbul'da beklenen kar yağdı!
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