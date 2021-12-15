İstanbul'da beklenen kar yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağdı.
İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.
ETKİSİNİ ARTIRACAK
Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye genelinde havalar soğurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu da paylaştı.
16 ARALIK PERŞEME HAVA DURUMU
17 ARALIK CUMA HAVA DURUMU