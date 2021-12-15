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    • Yaşam
    • 15.12.2021 20:42
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    • 15.12.2021 20:43
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    Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

    Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yücel Sayman'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

    Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

    Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

    Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    YÜCEL SAYMAN KİMDİR, NERELİ?
    Yücel Sayman (d. 1939 Konya), Türk akademisyen. 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

    1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini de yapmaktaydı.

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