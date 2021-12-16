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    • Yaşam
    • 16.12.2021 14:57
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    • 16.12.2021 14:57
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    Esenyurt'ta 2 kişi yaralandı! Kazaya neden olan TIR sürücüsü kaçtı

    İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken kazaya neden olduğu öne sürülen TIR sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Polis ekipleri kazaya karışan TIR'ın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

    Feci kaza: 2 yaralı! Önce çarptı sonra kaçtı!

    TEM Otoyolu Edirne istikametinde Muhammet Furkan A. ve kardeşi kullandıkları otomobil ile ilerliyordu. İddialara göre aynı yolda ilerleyen TIR sürücüsü önündeki aracı sollamak isterken, Muhammet Furkan A.'nın kontrolündeki otomobilin önüne kırdı.

    Furkan A. TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası TIR durmadan yoluna devam ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Furkan A. ve kardeşine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda 2 şerit kapatıldı, trafik durma noktasına geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kardeşlerin otomobili çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

    Otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazaya karışan TIR'ın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta 2 kişi yaralandı! Kazaya neden olan TIR sürücüsü kaçtı
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