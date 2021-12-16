İstanbul’da fuhuş operasyonu: Ben zaten mimliyim

Şüphelilerden Niyazi A. da suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Hakan A.'nın kardeşi olduğunu, aynı suç kapsamında cezaevinde yattığını anlatarak, "Cezaevinden çıktıktan sonra tövbe ettim. Lokanta açtım orayı işletiyorum. Büyük yemin ettim. Benim telefonumla görüşülmüş olabilir ancak ben görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Evde ekmek bekleyen çocuklarım vardır. Annesi de ben de buradayız." ifadelerini kullandı.