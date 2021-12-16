İstanbul’da fuhuş operasyonu: Ben zaten mimliyim

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcılığına çıkarıldı. Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden 12'sini tutuklanması, 3'ünü de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Hakan A.'nın da bulunduğu 7'si kadın 12 şüphelinin "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.