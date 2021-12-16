Hayranlarının sevinçleri yarım kaldı! Aras Bulut İynemli Üç Kuruş'a geliyor gelmesine ama hemen gidecek!

Ay Yapım imzalı İçerde, Çukur gibi dizilerle ününe ün katan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş dizisine gelmesi bekleniyordu. Hayranlarına güzel haber geldi. Dizide Baybars karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. İğnemli Üç Kuruş dizisinde fırtılanalar estirecek. İlk bölümden beri izleyiciler 'Aras gelsin' şeklinde isteklerde bulunuyordu. Son zamanların aranan dizi oyuncusu Üç Kuruş ile anlaştı. Ancak bir sorun var, hayranlarının mutlulukları kursağında kalacak. Neden mi? İşte yanıtı...
ÜÇ KURUŞ'A TAZE KAN!
Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş dizisine dahil olacağı kesinleşti. Diziye ya Can karakteriyle ya da Baybars karakteriyle dahil olacağı konuşuluyor.
Can karakterini canlandırırsa ünlü oyuncuyu ilerki bölümlerde Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla'nın eski sevgilisi olarak ekranlarda göreceğiz.
ANCAK BİR SORUN VAR!
Ünlü oyuncunun geleceğine sevinenlerin mutluluğu yarım kaldı.
Çünkü iddiaya göre dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı söyleniyor.
Fakat Aras Bulut İynemli ve Ay Yapım'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.