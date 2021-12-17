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    • Yaşam
    • 17.12.2021 08:42
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    • 17.12.2021 08:42
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    Erzurum'da liseliler arasında çıkan kavgada kan aktı

    Erzurum'da lise öğrencileri gece saatlerinde parkta birbirilerine girdi. Çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Erzurum’da liseliler arasında çıkan kavgada kan aktı

    Erzurum'da okulda tartışma yaşayan lise öğrencileri gece saatlerinde karşılaştıkları parkta birbirlerine girdi. Kavgada 2 lise öğrencisi bıçaklandı. Olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi. Şehit Yakup Sürücü Lisesi ve Mecidiye Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında tribünde tartışan öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tartışmanın ardından dağılan öğrenciler gece saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda tekrar karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede A.Y. isimli öğrenci cebinden çıkarttığı bıçakla A.A. (14) ve Y.K.Y. (16) isimli öğrencileri defalarca bıçakladı.

    Okulda çıkan tartışma parkta kanlı bitti


    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından bıçak darbesi alan A.A. ve Y.K.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan A.Y. ise polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Erzurum'da liseliler arasında çıkan kavgada kan aktı
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