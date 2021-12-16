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    Adana'da yaşayan Çilem Doğan'dan itiraz!

    Adana'da yaşayan Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü. Yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan (30), avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kararın düzeltilmesi için itirazda bulundu.

    Ne Çilem varmış!

    Adana'da yaşayan Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan (30), avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kararın düzeltilmesi için itirazda bulundu. Doğan, "Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana 'neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Adana'da yaşayan Çilem Doğan'dan itiraz!
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