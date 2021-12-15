Sultangazi'de kan donduran cinayet: Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü

İstanbul Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta buldu.
KUZENİ ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti. Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi.
Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.