Sultangazi'de kan donduran cinayet: Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü

İstanbul Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta buldu.