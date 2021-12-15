Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2021 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2021 10:02
    ABONE OL

    Sultangazi'de kan donduran cinayet: Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü

    İstanbul Sultangazi 'de başından vurularak öldürülen Nedim Çakan’ın (35) akrabası tarfından öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Çakan’ın kuzeni Cihan Ç’ (27) yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin babasının da bir yıl önce annesini öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmezken, olayın aile içinde oluşan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

    Kuzene kanlı pusu! Sokak ortasında öldürdü

    İstanbul Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta buldu.


    KUZENİ ÇIKTI
    Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti. Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi.

    Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

        ŞÜPHELİNİN BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ
        Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ç.'nin babası Tacettin Çakan'ın yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan(48)ı başından vurarak öldürdüğü tespit edildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi.


        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
        Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Sabah'ın haberine göre, mahkemeye çıkarılan şüpheli Cihan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Yaşam Sultangazi'de kan donduran cinayet: Kuzenine pusu kurup sokak ortasında öldürdü
            SON DAKİKA