Adana’da dehşet! Tartıştığı genci defalarca bıçakladı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O. (19), kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı.