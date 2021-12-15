Hamsi neden göç ediyor? Hamsi firarda: Bu sefer sıcaktan değil...

Son yıllarda özellikle aralık ayında Karadeniz'den "Fırtına yüzünden hamsiler kaçtı..." "Karadeniz ısındı hamsiler Gürcistan'a gitti..." haberleri ardı ardına gelmeye başladı.
Balık tutulamadığı için tezgahlara ve fiyat etiketlerine de yansıyan 'Hamsi firarı' iddiaları gözleri, bölgeye ve Karadeniz ile adı özdeşleşen hamsiye çevirdi.
Balıkçılar hamsilerin karasularımızı terk edip Gürcistan kıyısına akın etmesinden dolayı lodosu ve deniz sıcaklığını sorumlu tutsa da uzmanlara göre durum biraz daha farklı.
"DENİZLERİMİZ ASLINDA DAHA SERİN"
Türk denizlerine ait sıcaklık verilerine bakıldığında, suların önceki yıllara göre aslında daha serin olduğunun görüldüğünü belirten Saydam "Karadeniz'in ısındığı söz konusu değil, her şey mevsimsel döngüleri içerisinde devam ediyor" dedi.
İnsanların, iklimle güncel meteorolojik olayları sürekli kıyasladığını hatırlatan Saydam, "İklimsel olaylar en az binlerce sene periyotları olan konular. Karadeniz'in ısındığını söylemek işin biraz kolaya kaçma tarafı oluyor" dedi ve şu tespitlerde bulundu:
"GÜNCEL METEOROLOJİK OLAYLARI AYRIŞTIRMAK LAZIM"
"İklim değişikliğinin denizlerimizi nasıl etkilediğine dair sürekli söylemler var. Burada iklim değişikliğini doğru anlamak lazım. İklim değişiyor mu? Elbette değişiyor. Her zaman da değişir. Neye doğru değiştiğini anlamak için binlerce yıl beklemek gerekir. Peki bunu nereden anlıyoruz. Geçmişteki iklim değişikliklerini anlamak için binlerce yıl geride bırakılan izlere bakıyoruz. Mesela buzullarda izler bırakıyor, biz de onları analiz ediyor ve anlıyoruz. Yani nerede olduğumuzu on binlerce yıl sonra yaşayan insanlar anlayabilecek ve konu ile ilgili net tanımlamaları yapabilecek. Kısaca iklim ve güncel meteorolojik olayları ayrıştırmak lazım"