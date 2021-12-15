Hamsi neden göç ediyor? Hamsi firarda: Bu sefer sıcaktan değil...

Hürriyet'in haberine göre; Türk denizlerine ait sıcaklık verilerine bakıldığında, suların önceki yıllara göre aslında daha serin olduğunun görüldüğünü belirten Saydam "Karadeniz'in ısındığı söz konusu değil, her şey mevsimsel döngüleri içerisinde devam ediyor" dedi.

İnsanların, iklimle güncel meteorolojik olayları sürekli kıyasladığını hatırlatan Saydam, "İklimsel olaylar en az binlerce sene periyotları olan konular. Karadeniz'in ısındığını söylemek işin biraz kolaya kaçma tarafı oluyor" dedi ve şu tespitlerde bulundu: