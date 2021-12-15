Dehsite düştük

Korkunç olay, cumartesi gecesi İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 16 yaşındaki A.A., gece 04.30'da evine giden Özbekistan uyruklu U.K'yı takip etti! Ardından sitenin çitlerden atlayarak içeri girdi. Genç kadınla birlikte aynı asansöre bindi. Önce, etrafı kontrol ederek güvenlik kamerasının yönünü çevirdi! Ardından 35 yaşındaki U.K'yı taciz etti. Yere düşürdüğü kadının çorabını çıkarmaya çalıştıktan sonra paniğe kapılarak hızla olay yerini terk etti!

BİR ANDA SALDIRDI...

U.K'NIN şikayeti üzerine yakalanan sapık, 'cinsel saldırıdan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşeti yaşayan U.K, ifadesinde şunları söyledi: Arkadaşımın doğum gününden dönmüştüm. Benimle birlikte asansöre bindi. Ardından saldırmaya başladı. Bağırmamam için ağzımı kapattı. Yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Tekme atarak kurtulmaya çalıştım. Bir anda asansörün kapısı açıldı, o da kaçtı.

YİNE YAPMIŞ AMA SERBEST KALMIŞ

Saldırgan A.A'nın 2020'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ancak serbest kaldığı ortaya çıktı! Ayrıca olayın yaşandığı rezidansta 3 yıl önce oturduğu bilgisine ulaşıldı.