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    Dehsite düştük

    Suriyeli A.A, U.K’yı evine kadar izledi. Önce çitleri atlayarak siteye girdi. Sonra da aynı asansöre bindiği genç kadını taciz etti! Saldırgana tekme atarak kurtulan U.K’nın anlattıkları tüyler ürpertti: Çorabımı çıkarmaya çalıştı. Yardım çağırmak istedim, ağzımı kapattı. Tekme atınca kaçtı.

    Dehsite düştük

    Korkunç olay, cumartesi gecesi İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 16 yaşındaki A.A., gece 04.30'da evine giden Özbekistan uyruklu U.K'yı takip etti! Ardından sitenin çitlerden atlayarak içeri girdi. Genç kadınla birlikte aynı asansöre bindi. Önce, etrafı kontrol ederek güvenlik kamerasının yönünü çevirdi! Ardından 35 yaşındaki U.K'yı taciz etti. Yere düşürdüğü kadının çorabını çıkarmaya çalıştıktan sonra paniğe kapılarak hızla olay yerini terk etti!

    BİR ANDA SALDIRDI...
    U.K'NIN şikayeti üzerine yakalanan sapık, 'cinsel saldırıdan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşeti yaşayan U.K, ifadesinde şunları söyledi: Arkadaşımın doğum gününden dönmüştüm. Benimle birlikte asansöre bindi. Ardından saldırmaya başladı. Bağırmamam için ağzımı kapattı. Yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Tekme atarak kurtulmaya çalıştım. Bir anda asansörün kapısı açıldı, o da kaçtı.

    YİNE YAPMIŞ AMA SERBEST KALMIŞ
    Saldırgan     A.A'nın 2020'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ancak serbest kaldığı ortaya çıktı! Ayrıca olayın yaşandığı rezidansta 3 yıl önce oturduğu bilgisine ulaşıldı.

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