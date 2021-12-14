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    • Yaşam
    • 15.12.2021 01:46
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    • 15.12.2021 01:51
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    Ankara'da otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı

    Son dakika haberleri... Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobil 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü. Kaza sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

    Alt geçit için kazılan tünele düştü!

    Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi.

    7 METREDEN ÇAKILDI
    Yüksel K. yönetimindeki 35 EDD 16 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

    Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
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