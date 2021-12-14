Asansördeki tecavüz dehşetini anlattı: Çorabımı çıkarmaya çalıştı bağırmaya çalıştım ağzımı kapattı

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı.
Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başlamıştı.
Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulunmuştu. Tecavüz girişimine maruz kalan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
"BENİMLE BİRLİKTE ASANSÖRDE BİRLİKTE OLAN, KİŞİ SALDIRMAYA BAŞLADI"
Tecavüz girişimden kurtulan Özbekistan uyruklu U.K.(35) isimli kadının emniyetteki ifadesinde, "Olay günü akşam arkadaşımın doğum günü için eve gittim. Hazırlanarak evden çıktım. Sabaha karşı 04.00 veya 04.30 gibi rezidansta bulunan ikametime geldim. Siteden içeriye girdiğimde etrafımda kimse yoktu. Ancak asansöre binerken, ismini bilmediğim bir kişi de benimle birlikte bindi. O sırada asansörle dairemin bulunduğu kata çıkmak için bekliyordum ve telefonumla oynuyordum. Daha sonra benimle birlikte asansörde birlikte olan, kişi saldırmaya başladı. Bu sırada bağırmamam için ağzımı kapattı.