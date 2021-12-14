Asansördeki tecavüz dehşetini anlattı: Çorabımı çıkarmaya çalıştı bağırmaya çalıştım ağzımı kapattı

Ben kurtulmaya çalışırken beni yere düşürdü. Üzerimde bulunan çorabımı çıkarmaya çalıştı. Ben yardım çağırmak için bağırmaya çalışsam da ağzımı kapatarak bağırmamı engellemeye çalıştı. Ben orada tekmeler savurarak o kişiyi kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da o kişi benim üzerime çıkarak beni etkisiz hale getirmeye çalıştı. O sırada aramızda itişmeler yaşandı ve bir anda asansörün kapısı açıldı. Burada o kişi üzerimden kalkarak kaçtı. Ben de sabah 10.00 sıralarında site yönetimine getirerek durumu anlatım ve kamera kayıtlarına bakılmasını istedim. Site yönetimin bu kişinin burada oturmadığını söyledikten sonra olayı polis ekiplerine haber verdik" dedi.