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    • 15.12.2021 09:30
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    İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!

    Son dakika haberi! İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Kentte trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla yüzde 72'ye ulaştı.

    AA
    Yağmur yağdı trafik kilitlendi!

    İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

    Yağmur yağdı trafik kilitlendi!

    Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

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    D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

        Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

        YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA MEVKİSİNDE BAŞLIYOR
        TEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

        İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 08.50 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü.

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